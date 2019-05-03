Мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в 20 микрорайоне г. Зеленограда, граждан Российской Федерации, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Сотрудниками ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москвы задержан подозреваемый в фиктивной регистрации граждан России по месту пребывания.В результате проверки полицейские установили, что 51-летний житель района Крюково фиктивно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в 20 микрорайоне г. Зеленограда, граждан Российской Федерации, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту дознавателем ОД ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31