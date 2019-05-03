Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA, который проходит в Праге. В матче 1/4 финала она проиграла поединок чешской сопернице Каролине Муховой.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA, который проходит в Праге. В матче 1/4 финала она проиграла поединок чешской сопернице Каролине Муховой.Вихлянцева проиграла по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 3:6, 4:6 в пользу местной спортсменки, являющейся 106 ракеткой мира. Общая продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.Путевку в полуфинал Мухова оспорит в матче против американской теннисистки Бернарды Перы. В своем матче четвертьфинала она оказалась сильнее китаянки Ван Цян (6:0, 6:7, 6:3). Полуфинал состоится 3 мая.