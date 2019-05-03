Губернатору предлагали возвести там новый спорткомплекс

Губернатору предлагали возвести там новый спорткомплексАдминистрации Владимирской области предложили построить в заброшенном городском парке около ДТЮ во Владимире новый спорткомплекс. Предприниматели хотели бы видеть его прямо напротив Белого дома. Однако глава региона Владимир Сипягин твердо отказался от этой идеи.По словам губернатора, во Владимире и без этого не хватает зеленых зон. Именно поэтому парк должны защитить от любой застройки.Владимир Сипягин собирается заняться парком вплотную и уже поставил задачу врио заместителя губернатора Александру Байеру начать диалог с мэрией областного центра по поводу этой территории.В парке наведут порядок: сделают дорожки, расчистят территорию от бурьяна и сухостоя, поставят контейнеры для мусора и организуют регулярный вывоз их содержимого, установят скамейки.В долгосрочной перспективе парк хотят включить в проект "Комфортная среда". В его рамках здесь должны сделать освещение, очистить пруды, воплотить идеи ландшафтных дизайнеров.