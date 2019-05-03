Большинство конкурсантов работает в больницах областного центра

Большинство конкурсантов работает в больницах областного центраВо Владимирской области подвели итоги сразу двух областных конкурсов. Медики боролись за звание лучшего врача и лучшего специалиста со средним медицинским или фармацевтическим образованием. Большинство конкурсантов работает в больницах областного центра.Так, лучшим психиатром назвали Александра Соколова, заведующего дневным стационаром в областной психиатрической больнице №1.Лучшим терапевтом стала Елена Лобова из дневного терапевтического стационара больницы №5 во Владимире.Звание лучшего эндокринолога досталось Наталье Маврычевой, заведующей отделением больницы №5 во Владимире.Что касается медработников среднего звена, то здесь победителями стали:Лучшая старшая медсестра - Лидия Завьялова (городская больница № 5 во Владимире);Лучшая медсестра - Вероника Куликова (Областная детская клиническая больница);В номинации "За верность профессии" победила старшая медицинская сестра из больницы №5 во Владимире Лариса Хохленко.