Самолет авиакомпании Alitalia попал в зону турбулентности при подлете к Японии. Три члена экипажа лайнера пострадали. Незначительные травмы из-за сильной тряски получили три стюардессы, никто из 256 пассажиров лайнера не пострадал.
Самолет авиакомпании Alitalia попал в зону турбулентности при подлете к Японии. Три члена экипажа лайнера пострадали.
Незначительные травмы из-за сильной тряски получили три стюардессы, никто из 256 пассажиров лайнера не пострадал, передает ТАСС.
Boeing-777 благополучно совершил посадку в токийском аэропорту Нарита.