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<a href="https://33live.ru/novosti/03-05-2019-vo-vremya-turbulentnosti-postradali-tri-chlena-ekipazha-samoleta-alitalia.html" target="_blank">Во время турбулентности пострадали три члена экипажа самолета Alitalia</a> - Самолет авиакомпании Alitalia попал в зону турбулентности при подлете к Японии. Три члена экипажа лайнера пострадали. Незначительные травмы из-за сильной тряски получили три стюардессы, никто из 256 пассажиров лайнера не пострадал.