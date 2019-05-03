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<a href="https://33live.ru/novosti/03-05-2019-volochkova-poradovalas-zhizni-bez-docheri.html" target="_blank">Волочкова порадовалась жизни без дочери</a> - Анастасия Волочкова поделилась снимком своей матери и дочери Ариадны, которые вместе отдыхают в Санкт-Петербурге. Балерина призналась, что очень рада.