Первая ракетка России Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Мюнхене с призовым фондом в 524 300 евро. В матче второго круга грунтового соревнования россиянин потерпел поражение от немца Филиппа Кольшрайбера.

Первая ракетка России Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Мюнхене с призовым фондом в 524 300 евро. В матче второго круга грунтового соревнования россиянин потерпел поражение от немца Филиппа Кольшрайбера.Хачанов пустил своего соперника дальше по турнирной сетке после того, как проиграл две партии. Встреча завершилась победой Кольшрайбера со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу немца. Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту.Теперь 41-я ракетка мира поборется за выход в полуфинал либо с американцем Денисом Кудлой, либо с итальянцем Маттео Берреттини.