Засилье Пугачевой в телепрограммах задолбало россиян. Читатели Дней.Ру признаются: они с нетерпением ждут, когда же Примадонна уйдет на покой. Число комментариев под постом с соответствующим заголовком на форуме издания продолжает расти.

Засилье Пугачевой в телепрограммах "задолбало"россиян. Читатели "Дней.Ру" признаются: они с нетерпением ждут, когдаже Примадонна уйдет на покой. Число комментариев под постом с соответствующимзаголовком на форуме издания продолжает расти.слишком много: Примадонна мелькает вконцертах и посвященных шоу-бизнесу программах на всех телеканалах. Россиянесчитают, что пора "сменить пластинку" – они устали от такогоизобилия."Задолбала эта Пугачева! Когда уже на покой уйдет,старуха. Смотреть противно. Слишком много ее по всем программам", -выразил свое возмущение автор поста на форуме "Дней.Ру" (здесь идалее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Читатели активно подключились к обсуждению. Суть заявленияпочти все участники одобрили, однако некоторые пытались найти объяснениеактивности Примадонны. "А что вы хотите, бабушке надо к себе вниманиепривлекать. Она привыкла к интересу к ее персоне", пишет один изкомментаторов.Нашлись у и защитники. "Отстаньте от АБ.Она легенда", "Завидуй молча", "Надоела не смотри. Тебяникто не заставляет", – ответили заступники.Однако поклонники остались в меньшинстве. Кое-кто вспомнил иБориса Гребенщикова – решил, что "АБ и БГ – хлам, они никому не нужны"."Ага. Как начнет пенсионерка эстрады на сцене ляжками светить. Тьфу!",– поддержали его единомышленники.Пользователи вспомнили также, что в России сейчаспропагандируется активное долголетие. Кто-то заметил, что всем бы пенсионерамбыть такими, как Алла Пугачева. Оппоненты не согласились: заявили, что Примадонна – не слишком удачныйпример.Оригинальный поворот в дискуссии предложил один читателей:по его мнению, стоило бы обсудить, кто круче – или Ольга Бузова. "Пугачева или Бузова? Кто круче? Чемлучше колоть орехи?", – написал пользователь. Комментаторы решили, что покакруче Примадонна. А Бузовой еще дожить надо до 70 лет.