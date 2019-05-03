Засилье Пугачевой в телепрограммах задолбало
россиян. Читатели Дней.Ру признаются: они с нетерпением ждут, когда
же Примадонна уйдет на покой. Число комментариев под постом с соответствующим
заголовком на форуме издания продолжает расти.
Засилье Пугачевой в телепрограммах "задолбало"
россиян. Читатели "Дней.Ру" признаются: они с нетерпением ждут, когда
же Примадонна уйдет на покой. Число комментариев под постом с соответствующим
заголовком на форуме издания продолжает расти.
слишком много: Примадонна мелькает в
концертах и посвященных шоу-бизнесу программах на всех телеканалах. Россияне
считают, что пора "сменить пластинку" – они устали от такого
изобилия.
"Задолбала эта Пугачева! Когда уже на покой уйдет,
старуха. Смотреть противно. Слишком много ее по всем программам", -
выразил свое возмущение автор поста на форуме "Дней.Ру" (здесь и
далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Читатели активно подключились к обсуждению. Суть заявления
почти все участники одобрили, однако некоторые пытались найти объяснение
активности Примадонны. "А что вы хотите, бабушке надо к себе внимание
привлекать. Она привыкла к интересу к ее персоне", пишет один из
комментаторов.
Нашлись у и защитники. "Отстаньте от АБ.
Она легенда", "Завидуй молча", "Надоела не смотри. Тебя
никто не заставляет", – ответили заступники.
Однако поклонники остались в меньшинстве. Кое-кто вспомнил и
Бориса Гребенщикова – решил, что "АБ и БГ – хлам, они никому не нужны".
"Ага. Как начнет пенсионерка эстрады на сцене ляжками светить. Тьфу!",
– поддержали его единомышленники.
Пользователи вспомнили также, что в России сейчас
пропагандируется активное долголетие. Кто-то заметил, что всем бы пенсионерам
быть такими, как Алла Пугачева. Оппоненты не согласились: заявили, что Примадонна – не слишком удачный
пример.
Оригинальный поворот в дискуссии предложил один читателей:
по его мнению, стоило бы обсудить, кто круче – или Ольга Бузова. "Пугачева или Бузова? Кто круче? Чем
лучше колоть орехи?", – написал пользователь. Комментаторы решили, что пока
круче Примадонна. А Бузовой еще дожить надо до 70 лет.