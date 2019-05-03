Возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело
Житель поселка Сусанино Костромской области без спроса взял автомобиль, хозяин которого находится под административным арестом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным пресс-службы, на одной из улиц поселка Сусанино сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. В ходе проверки документов выяснилось, что за рулем машины находится не ее владелец, а посторонний человек.
Как уточнили в полиции, владелец машины отбывает административное наказание в виде ареста за езду в пьяном виде. По словам угонщика, чтобы машина не простаивала, он решил покататься на иней в отсутствие хозяина.
«Завести авто без ключей, для него не составило труда, поскольку за плечами угонщика не одно аналогичное преступление», - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Автомобиль помещен на штрафстоянку.