Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное делоЖитель поселка Сусанино Костромской области без спроса взял автомобиль, хозяин которого находится под административным арестом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.По данным пресс-службы, на одной из улиц поселка Сусанино сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. В ходе проверки документов выяснилось, что за рулем машины находится не ее владелец, а посторонний человек.Как уточнили в полиции, владелец машины отбывает административное наказание в виде ареста за езду в пьяном виде. По словам угонщика, чтобы машина не простаивала, он решил покататься на иней в отсутствие хозяина.«Завести авто без ключей, для него не составило труда, поскольку за плечами угонщика не одно аналогичное преступление», - сказали в пресс-службе.Там добавили, что за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Автомобиль помещен на штрафстоянку.