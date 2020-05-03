Станислав Садальский признается, что долгие годы тоскует по Ларисе Удовиченко, с которой не общается около 15 лет. Российский актер написал трогательное письмо своей бывшей подруге.

Станислав Садальский признается, что долгие годы тоскует по Ларисе Удовиченко, с которой не общается около 15 лет. Российский актер написал трогательное письмо своей бывшей подруге.Раньше Лариса Удовиченко и Станислав Садальский были близкими друзьями, но судьба разлучила актеров, и вот уже 15 лет они не общаются друг с другом. Остается только гадать – что же стало причиной их ссоры. Известно только то, что спустя столько лет первый шаг к примирению сделал Садальский.Отметим, что Станислав славится скандальными историями и многочисленными конфликтами с коллегами по цеху. Все дело в буйном характере Садальского: он не привык все держать в себе и скрывать правду. Даже с самыми близкими друзьями у Станислава происходят стычки.Несколько дней назад актер рассказал в своем блоге, что больше всего ему не хватает Ларисы Удовиченко, с которой они не общаются почти 15 лет. В 2005 году актеры снимались в утренней программе, в которой Садальский неудачно пошутил в адрес своей напарницы: “Не спрашивайте о юбилее! Ларик в падучей бьется, боится даже думать об этой цифре”. После этой фразы отношение Удовиченко к актеру резко изменилось, и она перестала с ним контактировать.2 Май 2020 в 2:57 PDTСадальский признался, что жалеет о сказанном и продолжает всем сердцем любить и уважать Ларису. По словам Станислава, с Удовиченко они знакомы с самого детства, даже их матери общались. Актер предполагает, что если бы их матери были еще живы, они смогли бы исправить эту ситуацию и помирить своих детей.Напомним, что именно Лариса Удовиченко помогла Садальскому вернуться в театр и попробовать себя в антрепризных спектаклях.“Желаю ей счастья, любви, здоровья, работы и всего того, что пожелал бы самому себе", – так завершил свое обращение к Ларисе актер.