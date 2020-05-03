Судно-трубоукладчик Академик Черский, названное министром энергетики РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода Северный поток - 2, пришло в Калининград и бросило якорь. Это показывают данные порталов отслеживания судов.

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", названное министром энергетики РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2", пришло в Калининград и бросило якорь. Это показывают данные порталов отслеживания судов.В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик). Далее судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова), и должно было прийти в египетский Порт-Саид, но отправилось в шотландский Абердин. Неделю назад "Академик Черский" снова поменял конечную точку маршрута, опять указав Находку. Затем пункт назначения сменился на Калининград.По дороге в Калининград судно прошло севернее датского острова Борнхольм — 30 октября прошлого года Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку "Северного потока — 2" по маршруту к юго-востоку от этого острова.Судно "Академик Черский" находится в эксплуатации ООО "Газпром флот" с 2016 года. В конце декабря 2019 года в связи с санкциями швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода "Северный поток — 2" и увела свои суда-трубоукладчики.Тогда глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия достроит трубопровод самостоятельно. Министр энергетики РФ Александр Новак назвал возможным достройщиком "Северного потока — 2" судно "Академик Черский". По данным Минэнерго, запуск газопровода возможен до конца 2020 года, так как он построен на 93 процента.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья Российской Федерации через Балтийское море до Германии, напоминает ТАСС. Трубопровод будет проходить в обход транзитных стран (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании, Германии. Партнеры "Газпрома" по проекту — европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.