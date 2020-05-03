Оставшиеся до завершения сезона матчи английской премьер-лиги по футболу могут быть доиграны в Австралии. До конца чемпионата клубам осталось сыграть девять туров. Они могут пройти в городе Перт.

Оставшиеся до завершения сезона матчи английской премьер-лиги по футболу могут быть доиграны в Австралии. До конца чемпионата клубам осталось сыграть девять туров. Они могут пройти в городе Перт.Агент из Великобритании Гари Уильямс, ныне проживающий на Зеленом континенте, дал понять, что такой вариант рассматривается: "Я обсуждал эту идею с представителями клубов премьер-лиги и им понравилась эта идея, — приводит слова Уильямса The Sun. — Также у меня были беседы с официальными лицами правительства, они воодушевлены. Здесь безопасно, а многие ограничения уже сняты".В городе Перт, находящемся в штате Западная Австралия, имеется четыре стадиона, способных принять матчи английской премьер-лиги.Напомним, что также одним из вариантов полноценного завершения сезона является проведение игр на нейтральных стадионах без допуска на них болельщиков.