Бывший полузащитник сборной Турции Арда Туран готов возобновить карьеру в Галатасарае. Последний раз 33-летний футболист выходил на поле в ноябре с составе Башакшехира.

Бывший полузащитник сборной Турции Арда Туран готов возобновить карьеру в "Галатасарае". Последний раз 33-летний футболист выходил на поле в ноябре с составе "Башакшехира".Арда Туран, который считается любимым футболистом Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пока не собирается завершать карьеру. Арда дождется истечения контракта с "Барселоной", после чего подпишет контракт с "Галатасараем", в составе которого он выступал с 2004 по 2011 годы.Арда Туран — бронзовый призер чемпионата Евроаы 2008 года. В 2019 году он был приговорен к условному тюремному сроку за нападение на турецкого певца и домогательства к его жене.