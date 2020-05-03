Руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским расписалось в своей некомпетентности и беспомощности. О провале лидера Незалежной рассказал политолог Вадим Карасев.

Руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским расписалось в своей некомпетентности и беспомощности. О провале лидера Незалежной рассказал политолог Вадим Карасев.Попытка Владимира Зеленского вернуть в украинское руководство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили окончилась провалом, констатировал эксперт. Ранее ему предлагали стать вице-премьером по реформам.По мнению Карасева, легитимность Зеленского и его поддержка среди населения во многом основаны на том, что он и его команда – новые лица в политике. Украинцы, дескать, устали от одних и тех же деятелей и решили доверить бразды правления тем, кто еще не успел запятнать себя скандалами и коррупцией.Ошибка новичка Зеленского в том, что он захотел вернуть во власть Саакашвили – одного из представителей старой политической элиты, считает Карасев. Таким образом украинский лидер расписывается в своей беспомощности и неспособности решить проблемы страны, уверен эксперт.Предлагая Саакашвили войти в правительство, Зеленский признается в провале своего проекта "Слуга народа", сказал политолог в эфире телеканала ZIK. "Зачем тогда вас избирали, зачем вы шли тогда во власть и говорили о том, что вы осчастливите нас новой политикой?" – задается эксперт риторическим вопросом.О скором назначении Михаила Саакашвили вице-премьером по инициативе Владимира Зеленского сообщалось в конце апреля. При этом рейтинг экс-президент Грузии на Украине крайне низкий – около 2,5%. Однако Верховная рада не поддержала кандидатуру одиозного политика.В прошлом месяце рейтинг Владимира Зеленского упал до 44%. Это рекордно низкий показатель за год его президентства. На выборах главы государства бывшего комика поддержали более 72% избирателей.