Полузащитники московского Локомотива Алексей и Антон Миранчуки хотели бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Приоритетным вариантом для футболистов столичной команды является испанская Ла Лига.

Полузащитники московского "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки хотели бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Приоритетным вариантом для футболистов столичной команды является испанская Ла Лига.По информации "Спорт-Экспресс", к братьям-близнецам в настоящий момент проявляют интерес испанская "Севилья", а также итальянские "Рома" и "Милан".Напомним, что прошедшей зимой миланский клуб хотел арендовать до конца сезона Алексея Миранчука, однако "железнодорожники" отказались отдавать полузащитника.