Организаторы чемпионата Германии по футболу заявили, что не планируют переносить возобновление сезона с середины мая на более поздний срок, несмотря на заболевания трех футболистов Кельна.

Организаторы чемпионата Германии по футболу заявили, что не планируют переносить возобновление сезона с середины мая на более поздний срок, несмотря на заболевания трех футболистов "Кельна". Ранее представители Бундеслиги сообщили — чемпионат может вернуться 15 мая."Мы не оставляем надежд на рестарт чемпионата Германии в середине мая, — приводит Marca слова одного из представителей Бундеслиги. — Это позитивный факт, что мы смогли выявить случаи инфицирования. Личности заразившихся установлены, и они уже изолированы"."Мы тестируем игроков уже несколько дней. Само собой, что некоторые из них имеют положительные результаты, ведь у многих болезнь протекает без симптомов COVID-19. Когда возобновим сезон, то будем знать, что все здоровы".Напомним, что накануне руководство немецкого футбола анонсировало 15 мая, как датой, являющейся наиболее реалистичной для рестарта турнира. Отмечается, что оставшиеся в сезоне матчи пройдут при пустых трибунах.