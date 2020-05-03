Новый коронавирус может поражать любые органы и системы человека, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

Новый коронавирус может поражать любые органы и системы человека, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.Брико перечислил клинические проявления COVID-19 — это заболевания по типу ОРВИ, пневмония с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения нервной системы, сосудов, внутренних органов. Возможно и бессимптомное носительство.Дело в том, что возбудитель чаще всего прикрепляется к рецепторам АСЕ2, а они есть на клетках почек, пищевода, мочевого пузыря, дыхательного тракта, сердца, ЦНС и пр. Таким образом 90% госпитализированных с коронавирусом имеют пневмонию, 50% — ДВС-синдром, 15% — проблемы с почками. У 20% поврежден миокард, сообщается на сайте министерства.Брико также говорил о стабилизации эпидемиологической обстановки. В последнее время отмечается некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса. За прошедший месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27 процентов (2 апреля) до 6,9 процента (1 мая), то есть практически в четыре раза, подытожил эпидемиолог.По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в России на 3 мая, число заразившихся выросло за последние сутки на 10 633. Общее число пациентов с этой инфекцией насчитывает 134 687. Скончались 1 280 человек , выздоровели и выписаны из больниц 16 639 человек.