Московское Динамо проявляет интерес к полузащитнику французского Монпелье Дамьену Ле Таллеку. В настоящее время 30-летний футболист находится на самоизоляции в Москве.

Московское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику французского "Монпелье" Дамьену Ле Таллеку. В настоящее время 30-летний футболист находится на самоизоляции в Москве.По информации Чемпионат.com, "Динамо" рассматривает возможность приобрести Ле Таллека, который в ближайшее время станет гражданином России. Контракт Ле Таллека с "Монпелье" рассчитан до июня 2022 года.Дамьен Ле Таллек выступал на за "Мордовию" в 2014-16 годах. Француз женат на гражданке России и вскоре получит российский паспорт. Сам Дамьен выразил желание выступать за сборную нашей страны.