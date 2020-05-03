Падение спроса на нефть завершено. Эксперты считают, цены на топливо будут постепенно расти.

Спрос на нефть начнет расти уже в мае. Дно будет пройдено в ближайшее время – считают в Chevron. Председатель совета директоров компании Майкл Вирт в интервью телеканалу CNBC заявил, что минимальные отметки были, возможно, достигнуты даже в апреле.Напомним, по данным Международного энергетического агентства, спрос на “черное золото” во II квартале сократится на 23 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении.Стоит добавить, что о росте спроса на нефть косвенно говорят и котировки фьючерсов. Достигнув дна, они начали достаточно уверенное восстановление. В пятницу торги маркой Brent завершились на отметке 26,52 доллара, WTI – на отметке 19,7 долларов.Глава компании “Газпром нефть” Александр Дюков заявил, что летом котировки могут подняться до 30 долларов, при этом ждать бурного роста не стоит.Добавим, с 1 мая крупнейшие производители нефти начали сокращение добычи, а президент конференции ОПЕК министр нефти Алжира Мухаммед Аркаб призвал партнеров