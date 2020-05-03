Бывшая баскетболистка сборной России и бронзовый медалист Олимпийских игр-2008 Бекки Хэммон может стать новым главным тренером Нью-Йорк Никс, выступающего в Национальной баскетбольной ассоциации.

Бывшая баскетболистка сборной России и бронзовый медалист Олимпийских игр-2008 Бекки Хэммон может стать новым главным тренером "Нью-Йорк Никс", выступающего в Национальной баскетбольной ассоциации.Хэммон может стать первым в истории НБА тренером-женщиной, сообщает New York Post. На посту наставника "Никс" она может сменить Майка Миллера, исполняющего обязанности главного тренера после увольнения в декабре 2019 года Дэвида Фитцдэйла.Хэммон с 2014 года является помощником главного тренера "Сан-Антонио Сперс" Грегга Поповича. В этой должности она также стала первой женщиной в НБА.В качестве игрока она выступала за ряд американских клубов, а также за российские ЦСКА, "Надежду" из Оренбурга, "Спарту энд К" из города Видное. За сборную России она играла, получив российское гражданство.