О необходимости ужесточить ограничительные меры в качестве меры противодействия распространении коронавирусной инфекции заявил главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. Параллельно он рекомендует повысить ответственность за их нарушение.

О необходимости ужесточить ограничительные меры в качестве меры противодействия распространении коронавирусной инфекции заявил главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. Параллельно он рекомендует повысить ответственность за их нарушение. В числе основных причин роста числа инфицирования Бойцов называет и недостаточную дисциплинированность граждан, говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством.Также главный кардиолог Минздрава считает, что игнорирование режима самоизоляции жителями России может привести к негативному развитию эпидемической ситуации в стране. А это, в свою очередь, приведет к росту смертельных исходов. Причем как от коронавируса, так и от других болезней из-за перегрузки системы здравоохранения.Ранее оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России.