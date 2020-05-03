Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансовых махинаций, которые, как правило, именно в кризисы набирают обороты.

Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансовых махинаций, которые, как правило, именно в кризисы набирают обороты.Первый признак любой финансовой мошеннической схемы — обещание легкого заработка или сверхвысокая доходность вложений, передает РИА Новости.Один из основных критериев добросовестности организации — наличие разрешения Банка России на привлечение денег населения. Но не все так просто. Банки, кредитные потребительские кооперативы, пенсионные фонды, страховые и брокерские компании, которые получают такие разрешения, могут оказаться финансовыми пирамидами.Только банковский вклад имеет серьезную страховую защиту на российском рынке. Но недобросовестные финансовые структуры могут утверждать, что системы страхования или компенсации работают на всех финансовых направлениях.Работая с зарубежными компаниями, необходимо проверять их лицензии на сайтах финансовых регуляторов тех стран, на которые они ссылаются. Но и тут нет гарантии, что не будет предоставлен фиктивный документ. По словам Марата Сафиулина, в 99% случаев подобные разрешения – подделки.Не стоит вкладывать в компанию, которая ведет сверхактивную рекламу вкладов. Реклама – это дополнительные расходы к процентным выплатам, поэтому, вполне возможно, инвесторы могут остаться без этих выплат.Рискованным будет и вложение в компанию, у которой нет прослеживаемой истории. Эксперт не советует рассматривать предложения, если обещают от 35% годовых. Также не стоит в принципе рассматривать криптопроекты, рынок бинарных опционов, компании, предлагающие чудо-роботов для торговли на рынке. "В этих сферах уровень откровенного мошенничества приближается, а иногда и превышает 90%", — комментирует ситуацию Сафиулин.В 2019 году Центральный банк РФ выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид​​​.