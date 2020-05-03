К 75-й годовщине Победы готовятся журналисты. Алексей Денисов, главный редактор телеканала История, монтирует новый документальный фильм с уникальными кадрами хроники Парада Победы 1945 года. Их еще не видел никто.

К 75-й годовщине Победы готовятся журналисты. Алексей Денисов, главный редактор телеканала "История", монтирует новый документальный фильм с уникальными кадрами хроники Парада Победы 1945 года. Их еще не видел никто.Парад Победы 1945 года стал уникальным событием не только отечественной, но и мировой истории. Его снимали более 100 кинооператоров и фотокорреспондентов. По воспоминаниям оператора Михаила Посельского цветной вариант снимали на трофейную немецкую пленку. Затем ее отвезли в Берлин, где обработали, смонтировали и озвучили.Для черно-белого варианта по требованию Сталина пришлось сделать досъемку двух участников парада — генералов армии Баграмяна и Еременко, которых 24 июня операторы снять не успели. Так была создана бесценная летопись одного из величайших событий ХХ века.Грандиозный Парад Победы был подготовлен всего за месяц. Согласно приказу Верховного главнокомандующего в полки следовало отбирать бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые ордена. В приказе по войскам Первого Белорусского фронта указывалось, что рост будущего участника парада должен быть не ниже 176 сантиметров, а возраст — не старше 30 лет.Но было и немало исключений. Например, рост легендарного истребителя танков, Героя Советского Союза Сабира Ахтямова был 164 сантиметра, но это не помешало ему принять участие в Параде Победы.Уникальные кадры кинохроники. Эшелон сводного полка Второго Белорусского фронта спешит на Парад Победы в Москву. Жители Польши забрасывают своих освободителей цветами. Незабываемые, счастливые мгновения долгожданного мира. Часовой охраняет боевые знамена, отобранные для участия в параде.Согласно приказу каждый сводный полк должен был нести по Красной площади 36 знамен самых отличившихся частей и соединений своего фронта. На каждой железнодорожной станции, как и самой столице, народ с восторгом встречал своих героев.Тренировки участников парада начались 11 июня 1945 года. Проходили они на центральном аэродроме имени Фрунзе, а также в некоторых других районах Москвы. Например, сводный полк Военно-морского флота занимался строевой подготовкой на территории Речного вокзала.Большинству фронтовиков пришлось заново осваивать премудрости красивого строевого шага и безукоризненного равнения. Пехотинцам было полегче, а вот летчикам и танкистам с непривычки приходилось туго.20 июня 1945 года специальным рейсом на самолете Ли-2 из Берлина в Москву для участия в параде отправили Знамя Победы. Сохранились кадры торжественных проводов знаменной группы на берлинском аэродроме Темпельхоф. В нее входили участники штурма Рейхстага Неустроев, Самсонов, Егоров, Кантария и Берест.К 20 июня все участники парада получили специально сшитое для них обмундирование нового образца. Когда до парада оставалось всего 10 дней, неожиданно возникла проблема с изготовлением штандартов для каждого из сводных полков.Спасли ситуацию специалисты художественно-производственных мастерских Большого театра. Работая днем и ночью, художники и рабочие главного театра страны разработали и изготовили 10 штандартов с названиями фронтов. Алые бархатные полотнища были украшены узорчатой золотой вязью. Каждое древко венчала золотая звезда, обрамленная серебряным венком. Вес каждого штандарта составлял более 10 килограммов, поэтому для знаменосцев были изготовлены особые портупеи с кожаным стаканом. На хронике эту портупею хорошо видно у легендарного летчика Покрышкина, который был знаменосцем Первого Украинского фронта.