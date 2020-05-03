Как связаны тестирование беспилотных автомобилей и режим самоизоляции, почему приложения для смартфона пока не очень помогают остановить коронавирус и как Telegram будет расплачиваться с инвесторами несостоявшегося криптопроекта – главные новости мира технологий за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

Как связаны тестирование беспилотных автомобилей и режим самоизоляции, почему приложения для смартфона пока не очень помогают остановить коронавирус и как Telegram будет расплачиваться с инвесторами несостоявшегося криптопроекта - главные новости мира технологий за неделю в итоговой программе 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:- Мир готовится принять самый новый технологический инструмент борьбы с распространением пандемии - приложения для отслеживания контактов между людьми. Как они будут работать и эффективны ли вообще?- 30 апреля должна была разрешиться или исполнить какой-то поворот продолжавшаяся два года попытка Павла Дурова и его команды запустить собственную криптовалютную платформу TON и валюту Gram. Что в итоге предложили инвесторам проекта?- Запрос на видеосвязь на самоизоляции резко вырос, и все IT-компании резко бросились его удовлетворять. Теперь подключился и Facebook, традиционно позаимствовавший для новинки все лучшее у самого спешного конкурента, в данном случае - Zoom.- А еще в условиях, когда значительная часть населения сидит дома и никуда не ездит, становится удобнее тестировать на опустевших уличках беспилотные автомобили. И - колёсных роботов-курьеров.- Тем временем Илон Маск не ждет, пока государство напишет законодательство в этой области, а постепенно раскатывает все более и более совершенные варианты ассистента водителя по автопарку уже выпущенных машин.