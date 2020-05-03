Турецкий Фенербахче вдет поиск нового главного тренера. В число кандидатов входит бывший нападающий и тренер киевского Динамо Сергей Ребров.

Турецкий "Фенербахче" вдет поиск нового главного тренера. В число кандидатов входит бывший нападающий и тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров.Президент "Фенербахче" Али Коч поручил оставить досье на Реброва, работающего в настоящее время в венгерским "Ференцвароше". Украинский специалист связан с венгерским клубом контрактом до 2022 года.Сергей Ребров в прошлом известный нападающий киевского "Динамо". Также он становился чемпионом России в составе "Рубина". Кроме того, Ребров выступал за "Фенербахче" с 2002 по 2004 год.