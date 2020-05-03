Мадридский Реал готовит новое предложение Манчестер Юнайтед по приобретению французского полузащитника Поля Погба. Руководство сливочных намерено заполучить 27-летнего игрока за 70 миллионов фунтов.

Мадридский "Реал" готовит новое предложение "Манчестер Юнайтед" по приобретению французского полузащитника Поля Погба. Руководство "сливочных" намерено заполучить 27-летнего игрока за 70 миллионов фунтов.В "Реале" полагают, что представители "Юнайтед" могут дать согласие на такой ценник, учитывая, что срок действия контракта француза с "Красными дьяволами" истекает летом 2021 года, сообщает Marca.Сам Погба своим приоритетом обозначил продолжение карьеры в клубе из столицы Испании. Об этом он уже поставил в известность в "Манчестере". На данный момент он восстанавливается от травмы лодыжки."Реал" в случае отказа боссов "МЮ" от совершения сделки больше не будет предпринимать дальнейшие попытки приобрести французского полузащитника.