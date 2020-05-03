Полузащитник московского Локомотива и сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с железнодорожниками. Новое соглашение 23-летнего футболиста с красно-зелеными рассчитано до июня 2024 года.

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "железнодорожниками". Новое соглашение 23-летнего футболиста с красно-зелеными рассчитано до июня 2024 года.О подписании контракта сообщил спортивный комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале. По сведениям журналиста, "Локомотив" был доволен прогрессом Баринова и предложил ему контракт с повышением зарплаты.В нынешнем сезоне полузащитник провел за "железнодорожников" 18 игр в чемпионате РПЛ, забив в них один гол.