Игрок обороны футбольной сборной Греции и клуба ПАОК Димитрис Яннулис по-прежнему находится в сфере интересов московского Локомотива. И это несмотря на то, что на днях агент игрока сообщил, что защитник интересен клубам из чемпионата Франции. Тем не менее, Локо готов вести за него борьбу.

Игрок обороны футбольной сборной Греции и клуба ПАОК Димитрис Яннулис по-прежнему находится в сфере интересов московского "Локомотива". И это несмотря на то, что на днях агент игрока сообщил, что защитник интересен клубам из чемпионата Франции. Тем не менее, "Локо" готов вести за него борьбу.В конце прошлого календарного года ряд изданий сообщили, что по 24-летнему Яннулису было сделано предложение, которое, впрочем, ПАОК не устроило, напоминает издание Спортбокс.Ru. В марте этого года также сообщалось, что клубы и представители оборонца начали новый этап переговоров. И вот столичный клуб возобновил контакты с игроком, чье соглашение с ПАОК рассчитано до лета 2022 года.