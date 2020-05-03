Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. По его прогнозам, начало снижения заболеваемости возможно в июне.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. По его прогнозам, начало снижения заболеваемости возможно в июне.Он отметил, что в последнее время отмечается некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса. "Так, за прошедший месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27 процентов (2 апреля) до 6,9 процента (1 мая), то есть практически в четыре раза", — сказал специалист, слова которого приводит "Интерфакс".Брико предупредил, что ситуация с коронавирусом не может закончиться быстро, поскольку фаза обратного развития эпидемии, как правило, более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости. Об этом свидетельствует исторический опыт развития различных эпидемий.Академик пояснил, что о завершении эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, "когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента".Он также напомнил о важности самоизоляции и соблюдения социальной дистанции. Как отметил главный эпидемиолог Минздрава, даже в странах, где перелом в развитии эпидемии уже наступил, например, в Китае или Южной Корее, по-прежнему сохраняют социальную дистанцию, кроме того, остается обязательной самоизоляция пожилых людей.По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в России на 3 мая, число заразившихся выросло за последние сутки на 10 633. Общее число пациентов с этой инфекцией насчитывает 134 687. Скончались 1 280 человек (плюс 58 новых случаев), выздоровели и выписаны из больниц 16 639 человек (плюс 1 626). В более чем половине случаев из новых зафиксированных (5 345) болезнь протекает бессимптомно.