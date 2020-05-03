Принципиальное отличие эпидемии коронавирусной инфекции в России от других стран - у нас вирус одинаково активен в разных возрастных категориях, и процент людей с тяжелым течением болезни меньше зависит от возраста. Об этом рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале Россия 24 главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Принципиальное отличие эпидемии коронавирусной инфекции в России от других стран — у нас вирус одинаково активен в разных возрастных категориях, и процент людей с тяжелым течением болезни меньше зависит от возраста. Об этом рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко."Мы говорили: 65 (лет) — это пациенты наиболее тяжелые. Да, это действительно так, но мы стали видеть, что у нас в отделении реанимации есть и молодые пациенты, эти молодые пациенты попадают на искусственную вентиляцию легких и, к сожалению, умирают", — рассказал он.Сценарий распространения коронавируса COVID-19 в России также отличается, например, от Италии: там было "выраженное региональное развитие, абсолютно катастрофическая ситуация с большим количеством больных, ИВЛ и смертей на севере страны и более мягким течением на юге". Поэтому итальянского сценария в России "наверное, нет, хотя мы его очень боимся", говорит Проценко.Уникальный сценарий распространения коронавируса, по его мнению, имеют большинство стран. Уникальная история России, вероятно, в том, что Москва как въездной хаб успела предпринять действия, которые не дали вирусу возможности молниеносно распространиться по всей стране. Речь идет об изоляции, контроле на въезде, провизорных госпиталях, медицинском наблюдении. По мнению врача, во многом эти 2-3 недели дали системе время для перестроения.А объединяет весь мир в борьбе с коронавирусной инфекцией, по мнению Проценко, отсутствие вакцины, быстрой прикроватной диагностики и целенаправленной лекарственной противовирусной терапии.И самое главное — никто не может спрогнозировать время окончания пандемии COVID-19, говорит Проценко.Например, в Китае "все хорошо, справились, аплодисменты врачам, уезжающим из Уханя — и сообщение: новая вспышка в 400 человек"."Что это — завершение, вторая волна эпидемии, потому что классические эпидемии обычно по времени в три волны протекают? И по какому сценарию "потечем" мы? Пока очень сложно сказать", — говорит врач.