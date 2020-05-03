Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын здоров, его отсутствие на публике продолжительное время Вашингтон не считает беспрецедентным, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире АВС.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын здоров, его отсутствие на публике продолжительное время Вашингтон не считает беспрецедентным, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире АВС.Нет данных, чем северокорейских лидер занимался, почему пропустил церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Но и раньше бывало, что он долго не появлялся на публике. А опубликованные КНДР фотографии доказывают, что он жив и здоров.В любом случае задача Америки — убедить корейцев отказаться от ядерного оружия.Помпео добавил, что вряд ли выстрелы со стороны КНДР в направлении погранпоста Южной Кореи в демилитаризованной зоне были преднамеренными. Южная Корея открыла ответный огонь. При этом никто не погиб.С 11 апреля, когда состоялось заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, и до 1 мая в СМИ КНДР не было никаких сообщений о появлении Ким Чен Ына на официальных мероприятиях. 1 мая северокорейский лидер принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.Отсутствие столь высокопоставленного лица на ежегодной сессии Верховного народного собрания 12 апреля и церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля породило массу слухов и домыслов. СМИ предполагали, что Ким Чен Ын умер, болен, перенес тяжелую операцию. Однако в Китае и США такие предположения отвергли.