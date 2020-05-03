Андрей Григорьев-Апполонов поделился раритетными видео, на котором запечатлены моменты из жизни звезд российской эстрады, в том числе и Софии Ротару.

Андрей Григорьев-Апполонов поделился раритетными видео, на котором запечатлены моменты из жизни звезд российской эстрады, в том числе и Софии Ротару.Известно, что Андрей Григорьев-Апполонов любит делиться со своими подписчиками раритетными и эксклюзивными видеозаписями. Пока солист группы “Иванушки International" самоизолируется в солнечном Краснодарском крае, он продолжает радовать поклонников секретными видео. На этот раз звездой его видеоролика стала прекрасная София Ротару.В кадре Андрей вместе Игорем Сориным и Кириллом Андреевым записывают клип на песню – поздравление с Первомаем. Мужское трио разбавила несравненная София Ротару, спев вместе с молодыми коллегами. Подписчики Григорьева-Апполонова заметили, что народная артистка предстала перед публикой в неприлично короткой юбке, черном длинном пиджаке и красной косынке на голове.Поклонники Ротару заметили, что всеми любимая “хуторянка” вовсе не меняется и с каждым годом становится только краше. В комментариях под постом Андрея певицу засыпали комплиментами и возгласами восхищения.1 Май 2020 в 9:25 PDTОтметим, что видео, опубликованное солистом группы, датируется 1997 годом. На тот момент Софие Михайловне исполнилось ровно 50 лет. Она только начинала записывать сольные песни на компакт-диски и завоевывать любовь российских слушателей. В 1998 году вышел ее первый официальный альбом "Люби меня".