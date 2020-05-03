Полузащитник английского Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне признался в том, что не исключает варианта, при котором он покинет состав команды. Бельгиец уйдет, если команда в итоге останется без еврокубков.

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне признался в том, что не исключает варианта, при котором он покинет состав команды. Бельгиец дал — понять, что это произойдет, если команда в итоге останется без еврокубков."Сейчас я просто жду и хочу увидеть, что в итоге произойдет. Если бы речь шла об одном сезоне, то я бы посмотрел, о два — это очень много, — цитирует Де Брюйне HLN. — Представители клуба подадут апелляцию, будучи уверенными в том, что они правы. Я доверяю "Сити"."Мое итоговое решение не будет зависеть от Хосепа Гвардиолы. Я ведь работал под руководством и других тренеров. Ранее во мне были заинтересованы многие клубы. Впрочем, я счастлив в Манчестере и выступаю за одну из лучших команд в мире".Напомним, что "Манчестер Сити" получил от УЕФА двухлетнюю дисквалификацию от еврокубков за нарушение финансовых нормативов Fair Play. В английском клубе дали понять, что не согласны с принятым решением и готовы обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).