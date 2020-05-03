28 апреля Владимир Путин выступил с принципиально важным обращением ко всем гражданам страны. Короткая речь - меньше 15 минут - но наполнены эти минуты были глубочайшим мировоззренческим смыслом и человеческой теплотой.

28 апреля Владимир Путин выступил с принципиально важным обращением ко всем гражданам страны. Короткая речь — меньше 15 минут — но наполнены эти минуты были глубочайшим мировоззренческим смыслом и человеческой теплотой. Путин говорил о самом главном — о ценности жизни. Нет более глубокой темы в условиях смертоносной эпидемии. Эта — центральная."Обращаюсь ко всем гражданам России. Для каждого из нас самое дорогое — это жизнь, здоровье близких, безопасность родителей, детей. Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы", — подчеркнул глава государства.И далее президенту предстояло прояснить моральные мотивы своих действий и действий всей российской власти в эти дни. А для этого нужно было соотнести ценность жизни и ценность индивидуальной свободы."Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав", — заявил Путин. То есть полемический вызов он принимает. И даже заостряет тему свободы."Безусловная ценность современной цивилизации — это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других", — подчеркнул президент."Свобода каждого ограничена свободой других" — это скрытая цитата. Ярчайший революционный анархист Михаил Бакунин. XIX век. Кстати, автор русского перевода "Манифеста Коммунистической партии" Маркса и Энгельса. Безудержную свободу Бакунин превратил прямо-таки в культ. Но и сам прочувствовал ее границы, когда по молодости подрался из-за женщины со своим другом публицистом Михаилом Катковым.Огрев Каткова по спине бамбуковой палкой, в ответ получил пару веских оплеух. Потом даже вызвал Каткова на дуэль. Позже как-то рассосалось. Но дело не в этом. А в том, что и теоретик мирового анархизма на своей шкуре прочувствовал эту формулу, которую напомнил Путин: "Свобода каждого ограничена свободой других". То есть и у свободы даже в самом крайнем – анархистском — понимании ограничения все же есть."В борьбе с инфекцией она — эта формула — более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определенном смысле в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам", — уверен глава государства.А дальше Путин говорит о моральном выборе. И тоже заостряет: так что важнее, деньги или человеческие жизни? Ведь в западных странах передовых демократий выбор сделан давно."И еще об одном — нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой и у нас в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень важно. Но что в этой связи предлагается? Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть, мол, пусть болеет, останется инвалидом или даже умрет, значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый — за себя", — отметил Владимир Путин.Но "каждый за себя" для России — невозможный и губительный выбор. Мы это проходили в 90-е, когда после СССР всем предложили быть "каждому за себя". Россия стала разваливаться, смертность зашкалила, а рождаемость стала ниже, чем в самые тяжелые годы Великой Отечественной, когда не "каждый за себя" был. "Каждый за себя" не то что не приживется. С "каждый за себя" самой России не будет. Да и с "каждым за себя" не было бы России, не смогла бы образоваться столь сложная и добрая многонациональная цивилизация да еще на пространствах самой большой страны мира. Не наш это код "каждый за себя". Это про других. Из этого кода выросла Америка. И сейчас на наших глазах под напором коронавируса мы видим моральный крах американской цивилизации. А ведь нам оттуда все говорили, что Америка сеет мир и процветание по всему миру. Посмотрели бы лучше сейчас сами на себя. Ну, да Бог с ними.Не указывая пальцем, Путин приводит примеры из истории и литературы: "Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живем в XXI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагают пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути призывают вернуться к дикости и варварству".Дикость и варварство Путин иллюстрирует рассказом американского писателя Джека Лондона "Закон жизни": "В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение зверям, оставляя их умирать. А старик-отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним".Не вернулись. Старику Коскушу сын оставил охапку хвороста у костра, а племя, погрузив свернутые вигвамы на собачьи нарты, двинулось дальше. Сын чуть задержался, чтобы спросить, все ли хорошо, а отец был доволен и этим."Довольный Коскуш склонил голову и сидел так, пока не замер вдали жалобный скрип снега; теперь он знал, что сын уже не слышит его призыва. И тогда рука его поспешно протянулась за хворостом. Только эта вязанка отделяла его от зияющей перед ним вечности. Охапка сухих сучьев была мерой его жизни. Один за другим сучья будут поддерживать огонь, и так же, шаг за шагом, будет подползать к нему смерть. Когда последняя ветка отдаст свое тепло, мороз примется за дело. Сперва сдадутся ноги, потом руки, под конец оцепенеет тело. С минуту Коскуш вслушивался в тишину. Может быть, сердце его сына смягчится и он вернется назад с собаками и возьмет своего старика-отца вместе со всем племенем туда, где много оленей с тучными от жира боками. Коскуш напряг слух, его мозг на мгновение приостановил свою напряженную работу. Ни звука — тишина. Посреди полного молчания слышно лишь его дыхание. Какое одиночество!", — пишет Джек Лондон. Старик Коскуш не успел замерзнуть — под утро его разорвали волки."Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код. Потому что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они — главная опора нашей государственности. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависят судьба ближних, судьба других людей. Вновь повторю: для нас сейчас главное — это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас. Сохраним, сбережем людей. А все остальное приложится", — уверен Владимир Путин.Вот суть и главный мотив действий Путина: "сбережем людей". Тоже скрытая цитата. Отсылка к "Проекту сбережения и размножения народа", тому, что обер-камергер, а в России тогда это второй человек после царя, Иван Шувалов подал на рассмотрение императрице Елизавете Петровне к самому концу 1761 года.Иван Иванович Шувалов — фаворит императрицы, человек просвещенный, друг Ломоносова, с которым они вместе основали в России и первый университет (ныне – МГУ) и первую Академию художеств. Проект называют "шуваловским", ведь Шувалов его "внес", а на самом деле сам текст написал первый русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов.Это прямо литературное произведение, где зорко и не без юмора подмечены вредные и даже смертельные причуды старой русской жизни, когда священники простужали младенцев в ледяной купели (таких Ломоносов называл "палачами" и писал, что воду следовало бы греть), когда мужики после Великого поста разговлялись так, что напиваются вусмерть и на Пасху — волна похорон. Да и поститься по Ломоносову надо "более духом, нежели брюхом". Основатель МГУ выступал против резких перепадов в еде."А сверх того ученьем вкорените всем в мысли, что посты учреждены не для самоубивства вредными пищами, но для воздержания от излишества, что обманщик, грабитель, неправосудный, мздоимец, вор прощения не сыщет, хотя бы он вместо обыкновенной постной пищи в семь недель ел щепы, кирпич, мочало, глину и уголья и большую бы часть того времени простоял на голове вместо земных поклонов", — писал Ломоносов.А еще ученый был за хорошие родильные дома и больницы, за написание качественного учебника для врачей, за единые образовательные стандарты в России, против мужицких драк и потоплений из-за выхода весной и осенью на тонкий лед. Вообще — за истребление праздности, а тех, кто уходит жить в чужие государства — особливо в Польшу — Михаил Васильевич Ломоносов называл "живыми покойниками". Но это все — частности. Главное – идея, комплексный проект сбережения народа.Иван Иванович Шувалов ломоносовское письмо императрице передал. Но матушка-государыня Елизавета Петровна уже и сама от излишеств в еде и питии была очень больна: лишний вес, цирроз печени и сердечная недостаточность. По этой причине уже в постели оставалась и даже в церковь не ходила. А через месяц и вовсе преставилась. В 52 года. А Иван Иванович Шувалов оказался в опале, и тут уж не до проектов.О "сбережении народа" в 1990-м вспомнил уже Александр Исаевич Солженицын. Более того, именно сбережение народа он предложил в качестве национальной идеи: "Сбережение народа как главная задача. Каждый шаг, каждый закон должен быть направлен, оберегает он народ или нет. Если нет, прочь его! Каждый закон, каждый шаг правительства должен быть на это направлен".Ельцину было не до сбережения народа. Он и себя-то не берег. Зато Путин идею берет на вооружение и часто возвращается к ней. Как и сейчас, когда сама идея сбережения народа, а значит, борьбы за жизнь каждого в каждом регионе, становится для России общей точкой опоры и питает уверенность в победе."Мы все обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги. Такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться. А сейчас каждый наш, пусть даже небольшой, но все-таки реальный успех, тем более каждая спасенная жизнь укрепляют нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией. Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надежные условия для будущего развития", — заявил глава государства.Чтобы уверенно сказать так и столь ясно и бескомпромиссно обрисовать моральные основы своих действий, мало быть только президентом. Нужно быть у себя в стране нравственным лидером. А им у власти в одночасье не стать. Для начала нужно было закончить войну на Северном Кавказе и уврачевать ее раны. Потом нужно было собрать страну, уже почти развалившуюся в 90-е. Еще — перезапустить экономику, пройдя не через один кризис.Далее нужно было восстановить боеспособность Вооруженных сил, упорно вести невидимую работу по созданию новых типов оружия, опередив при этом всех, и добиться цели, гарантировав тем самым безопасность страны на десятилетия вперед. Нужно было бескровно вернуть Крым и вывести крымчан из всевозможных блокад. Нужно было суметь расправиться с террористами на дальних подступах в Сирии.Всего это Путин не смог бы добиться для России без нравственного лидерства. Вот и сейчас, когда Путин задает столь высокую моральную планку в российском подходе к эпидемии, то мы понимаем: у нас получится.