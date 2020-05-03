03.05.2020

2020-05-03 15:05:04

Кондитер из Владимира представила торт в виде цветка в горшке

3 мая, 88 лет назад, открылся первый Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. Сегодня кондитерское искусство развивается очень стремительно. Особое поле для творчества открыто для тех, кто печет торты.

Приготовить съедобный цветочный горшок и сладкую землю. Мастерица кондитерского дела Ольга Ржеутская уверена: с помощью мастики можно воплотить в жизнь любые фантазии. Главное - знать рецепт.



Ольга Ржеутская, кондитер

-Мы будем делать мастику, самую простую, она состоит из сахарной пудры и молочной смеси в равных количествах. Отмеряем любое количество, которое хотите. Например, две столовые ложки сахарной пудры и две столовые ложки смеси молочной. Их нужно перемешать. И добавляется сгущенное молоко в небольшом количестве, для того, чтобы постепенно добавляя его получить нужную консистенцию.

Мастику изобрели еще в 16 веке. Она была известна как глазурь, которая отличалась особой гибкостью и пластичностью. Сегодня это самый популярный материал у кондитеров - из нее можно сделать фигуры любой формы. По консистенции мастика напоминает пластилин, ее нужно тщательно раскатать и вырезать заготовку.

Ольга Ржеутская, кондитер

- Желательно, конечно, сначала немного подсушить мастику, чтобы она была более жесткая. Вот видите, они неровно лежат, а если немного подсушить мастику, то тогда они будут ровно лежать.

Пока мастика застывает, можно приготовить сладкую землю. Сахар засыпается в кастрюлю, добавить 2 столовые ложки воды и сварить сироп. Его надо довести до температуры в 130 градусов. Ольга Ржеутская делится секретом - как определить готовность сиропа, если профессионального термометра дома нет.



Ольга Ржеутская, кондитер

-Когда он будет кипеть очень крупными пузырями, такими устойчивыми, значит температура близка к тому, что сироп закристаллизуется тогда, когда нам это нужно. После этого еще минуту поварить и теоретически сироп достигнет этой температуры.

В готовый сироп добавить шоколад и быстро перемешать, разминая комочки ложкой. Подсохшей мастикой обернуть кекс и вырезать декоративный бордюр. Для этого можно использовать красивую тесьму, которая есть дома. Мастика легко склеивается между собой с помощью воды. В готовый горшочек засыпать сладкую землю и вставить цветок. Ольга сделала его из сахарной пасты, но этот процесс очень трудоемкий и требует навыков, поэтому можно использовать бумажное или даже живое растение. Главное - осторожность.



Ольга Ржеутская, кондитер

- При этом его надо изолировать специальной пленкой, пищевой. Потому что если не изолировать, у многих цветов настоящих ядовитый сок и он просто испортит изделие, человек может отравиться

Ольга занимается кондитерским делом уже 9 лет. Это совсем не женская работа, говорит мастер: на изготовление большого 3D торта уходит около трех дней. Это постоянная работа у горячей печи. Важно еще придумать , как будет держаться торт. Украшение собирается в последнюю ночь и занимает не менее 6 часов. Но радость и впечатления ,в том числе и вкусовые, которые получают люди, вдохновляют на творчество.

Ольга Павловская, Андрей Синягин. Вести-Владимир.