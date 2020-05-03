Несколько дней подряд Россия ставит рекорды по числу заболевших коронавирусом. Пока нет оснований считать, что пик эпидемии COVID-19 миновал, заявили в Минздраве. Последние новости о коронавирусе и статистика на 3 мая 2020 года – в материале Дни.ру.
Несколько дней подряд Россия ставит рекорды по числу заболевших коронавирусом. Пока нет оснований считать, что пик эпидемии COVID-19 миновал, заявили в Минздраве. Последние новости о коронавирусе и статистика на 3 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 3 390 866
Умерли – 239 579
Выздоровели – 1 064 670
Число заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 1,1 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В Испании выявлено 213 тысяч случае, в Италии – 207 тысяч.
Европа продолжает продолжает смягчать карантин из-за коронавируса. Так, жителям Испании вновь доступны прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Для каждоый возрастной группы установлено определенное количество времени для пребывания на свежем воздухе.
Коронавирус в России
Заболели – 124 325
Умерли – 1 222
Выздоровели – 15 013
За последние сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на рекордные 9,6 тысячи человек. Страна переместилась на седьмое место в мире по количеству заболевших.
Вирусолог Александр Чепурнов не исключил, что рост заболеваемости связан с несоблюдением гражданами режима всеобщей изоляции. "Как только сами люди отпустили "вожжи", устав от ситуации и от экономических проблем, люди вышли на улицы – и вот результат", – приводит слова эксперта РБК.
Эпидемия коронавируса в России развивается не по китайскому, а европейскому сценарию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В КНР источником инфекции был один город, власти могли отследить тех, кто выехал за его пределы, а после ликвидации вспышки в очаге эпидемия завершилась, сказал градоначальник в интервью Наиле Аскер-заде.
Коронавирус в Москве
Заболели – 62 658
Умерли – 695
Выздоровели – 6 374
Коронавирусом в Москве за истекшие сутки заразились более 5,5 тысячи человек. Это рекорд для столицы. По словам Сергея Собянина, реальное число инфицированных в городе – 2%. Этот показатель мэр назвал минимальным среди всех городов мира. Благодаря дисциплине и всеобщей изоляции распространение COVID-19 удалось сдержать, отметил он.
Градоначальник призвал не надеяться на ослабление карантина в ближайшее время. Власти могут ужесточисть ограничительные меры и ограничить количество выдаваемых цифровых пропусков, пояснил Собянин.
Статистика коронавируса сегодня
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
62 658
695
6 374
Россия
124 325
1 222
15 013
США
1 102 643
65 319
158 686
Весь мир
3 278 866
233 579
1 034 670
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