Несколько дней подряд Россия ставит рекорды по числу заболевших коронавирусом. Пока нет оснований считать, что пик эпидемии COVID-19 миновал, заявили в Минздраве. Последние новости о коронавирусе и статистика на 3 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

Несколько дней подряд Россия ставит рекорды по числу заболевших коронавирусом. Пока нет оснований считать, что пик эпидемии COVID-19 миновал, заявили в Минздраве. Последние новости о коронавирусе и статистика на 3 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 3 390 866Умерли – 239 579Выздоровели – 1 064 670Число заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 1,1 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В Испании выявлено 213 тысяч случае, в Италии – 207 тысяч.Европа продолжает продолжает смягчать карантин из-за коронавируса. Так, жителям Испании вновь доступны прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Для каждоый возрастной группы установлено определенное количество времени для пребывания на свежем воздухе.Коронавирус в РоссииЗаболели – 124 325Умерли – 1 222Выздоровели – 15 013За последние сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на рекордные 9,6 тысячи человек. Страна переместилась на седьмое место в мире по количеству заболевших.Вирусолог Александр Чепурнов не исключил, что рост заболеваемости связан с несоблюдением гражданами режима всеобщей изоляции. "Как только сами люди отпустили "вожжи", устав от ситуации и от экономических проблем, люди вышли на улицы – и вот результат", – приводит слова эксперта РБК.Эпидемия коронавируса в России развивается не по китайскому, а европейскому сценарию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В КНР источником инфекции был один город, власти могли отследить тех, кто выехал за его пределы, а после ликвидации вспышки в очаге эпидемия завершилась, сказал градоначальник в интервью Наиле Аскер-заде.Коронавирус в МосквеЗаболели – 62 658Умерли – 695Выздоровели – 6 374Коронавирусом в Москве за истекшие сутки заразились более 5,5 тысячи человек. Это рекорд для столицы. По словам Сергея Собянина, реальное число инфицированных в городе – 2%. Этот показатель мэр назвал минимальным среди всех городов мира. Благодаря дисциплине и всеобщей изоляции распространение COVID-19 удалось сдержать, отметил он.Градоначальник призвал не надеяться на ослабление карантина в ближайшее время. Власти могут ужесточисть ограничительные меры и ограничить количество выдаваемых цифровых пропусков, пояснил Собянин.Статистика коронавируса сегодняМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква62 6586956 374Россия124 3251 22215 013США1 102 64365 319158 686Весь мир3 278 866233 5791 034 670Коронавирус сегодня | | || | | | |