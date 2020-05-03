9 мая Владимир Путин споет со всей страной День Победы и присоединится к акции Бессмертный полк, которая в этом году пройдет в онлайн-режиме. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

9 мая Владимир Путин так или иначе споет со всей страной "День Победы" и присоединится к акции "Бессмертный полк", которая в этом году пройдет в онлайн-режиме. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам. Прежде всего, потому что это святой праздник для нашей страны, и, конечно, президент не может поступить иначе. При том понимании, что само празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоится в другие даты, когда это будет уже безопасно", — сообщил Песков.Он подчеркнул, что "это не будет массовым мероприятием". "Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может", — добавил Песков.