Как поэтапно и с какой осторожностью к ослаблению ограничений подходят в Европе?

Как поэтапно и с какой осторожностью к ослаблению ограничений подходят в Европе?В Великобритании число погибших от коронавируса перевалило за 27,5 тысячи. Страна занимает третье место в мире по смертности от этого заболевания. Впереди только США и Италия. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что пик эпидемии здесь уже пройден. Многие отметили, что во время выступления ему явно не хватало воздуха — очевидно, что болезнь, которая едва не стоила ему жизни, все еще дает о себе знать.В британском правительстве сейчас изо всех сил стараются отправить подданным ее Величества позитивный сигнал. Джонсон собирается уже на следующей неделе представить свой план по смягчению карантина. Но реальные шаги зависят от того, как будет развиваться эпидемия.В то же время в Лондоне не без опаски анализируют опыт других стран, например, Германии, где после снятия части ограничений уровень заболеваемости стал опять возрастать. С другой стороны, на британское правительство давит экономический кризис. Авиакомпания British Airways заявила о необходимости уволить 12 тысяч человек. О 15-процентном сокращении персонала сообщил один из крупнейших авиаперевозчиков — лоукостер Ryanair."За последние три месяца у компании практически не было пассажиров. В апреле, мае и июне у нас меньше 140 тысячи клиентов, хотя изначально их должно было быть почти полмиллиона. Получается, что мы перевезем в этом году на треть меньше пассажиров, чем планировали", — сказал гендиректор Ryanair Майкл О'Лири.Не лучше ситуация на континенте. Согласно прогнозам, ВВП Испании сократится в этом году на 9,2%."Прогнозы указывают на резкое сокращение ВВП в 2020 году. Главным образом из-за падения внутреннего спроса и потребления", — отмечает министр экономики Испании Надия Кальвиньо.Частичного восстановления экономики в Испании ожидают не раньше начала следующего года.Во Франции безработица может вырасти до 8%. Владельцы парижских ресторанов при этом не теряют надежды, что их клиент никуда не уйдет, потому что французы не изменят своим привычкам."Я согласна внедрить любые меры на территории ресторана после его открытия, потому что я хочу работать, хочу, чтобы жизнь возобновилась. Буду делать все от меня зависящее, лишь бы только заведение вернулось к работе", — сказала владелица одного из ресторанов.На этих приблизительных расчетах сегодня балансирует вся Европа: от мелкого бизнеса до большой политики. В самой пострадавшей от коронавируса стране на континенте, Италии, с 4 мая возобновляется строительство, будет разрешено посещение родственников, если надета маска, но свадьбы и другие массовые мероприятия по-прежнему запрещены, закрытыми остаются детские площадки, нельзя посещать живущих в других городах друзей.В Великобритании провели опрос, чтобы понять, готово ли население страны к тому, чтобы прямо сейчас отказаться от карантина. Выяснилось, что 60% опрошенных пока не в восторге от идеи немедленно пойти в паб или воспользоваться общественным транспортом, 40% не собираются тут же бросаться за покупками в магазины, 30% сомневаются в том, нужно ли выезжать на работу или посещать друзей. Это означает, что вынужденное затворничество многие британцы по-прежнему воспринимают вполне терпимо.