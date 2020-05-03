Удивительные события в Чехии. Причем здесь пророчество Федора Михайловича Достоевского?

Удивительные события в Чехии. Причем здесь пророчество Федора Михайловича Достоевского? В финале "Преступления и наказания" Раскольников вспоминает свой сон, что пригрезился ему в больнице еще в горячечном бреду, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве: "Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали".Пророчество? Да, но словно про современную Чехию. Может так там коронавирус действует, как у Достоевского, когда люди становятся бесноватыми и еще никогда не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине. Это прямо про то, как для начала один районный староста Праги снес памятник маршалу-освободителю Коневу, который, дав приказ не бить по чешской столице из тяжелых орудий, Прагу сохранил.А другой староста в другом районе Праги к 75-летию Победы ставит памятник власовцам — гитлеровским коллаборационистам, признанным Нюрнбергским трибуналом военными преступниками без срока давности. Словно бесноватый, мэр Праги переименовывает площадь у российского посольства в площадь Немцова. Не потому, что считает, что в нашей общей истории Немцов — самый великий персонаж, а так, из вредности.Но чешское сумасшествие на этом не заканчивается. Местное издание Respect огорошило публику сообщением о том, что в Прагу прилетел российский дипломат, в чемодане у которого — смертельный яд рицин, с миссией отравить неугодных чехов. Тут дикий скандал, конечно, на уровне сумасшествия. И уже сам премьер-министр предостерегает Россию. Дело дошло до того, что Сергею Лаврову задают вопросы."Премьер-министр Бабиш говорит, что недопустимо, чтобы некое другое государство проводило на территории его страны акции против граждан и добавляет: "Если это правда". Но ты же премьер-министр! Если неизвестно, правда это или нет, зачем говорить такие вещи?" – возмущен глава российского МИД.А потом — факты. Никто из российских дипломатов в эти дни в Прагу не прилетал. Дальше — тоже интересно."Сотрудника посольства, как они утверждают, не было в этой истории. Никто из сотрудников посольства не приезжал. Если вы обнаружили в портфеле у любого пассажира отравляющее вещество убойного свойства, как пропустили этого человека? И как позволяете ему продолжать находиться на вашей территории? Это просто немыслимо! Ваши коллеги из "Радио Свобода" заверяют, что рицин был обнаружен благодаря новым жестким методам досмотра, введенным в ситуации с коронавирусной инфекцией. Хорошо, вы обнаружили. И что? Пропустили это смертоносное средство в свою страну? Кто в здравом уме будет с этим соглашаться и верить в эти все измышления?" – заявил Сергей Лавров.И вправду словно помешательство. Наверное, пройдет, как и коронавирус. Но осадок от всего этого безумия и у простых россиян явно останется. Когда все опять полетят в отпуска и путешествия, среди маршрутов Прага и Карловы Вары наверняка станут менее привлекательны. Жаль.