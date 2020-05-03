Бывший футболист сборной Португалии, Реала и Барселоны Луиш Фигу признался, что в период выступлений за Интер он подвергался унижениям со стороны бывшего наставника Зенита Роберто Манчини.

Бывший футболист сборной Португалии, "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу признался, что в период выступлений за "Интер" он подвергался унижениям со стороны бывшего наставника "Зенита" Роберто Манчини. Португалец играл за миланцев с 2005 по 2009 год."С первых дней в "Интере" у меня все складывалось отлично. Но вскоре команду возглавил Манчини, и ситуация ухудшилась, — заявил Фигу в общении с Фабио Каннаваро в Instagram. — Меду нами было недопонимание. Он был одним из тех, кто унижал меня. Когда ты разминаешься 85 минут ради того, чтобы сыграть три — это ненормально"."Я страдал в "Интере". Тогда мне уже было не 20 лет, в 34 года у меня были ситуации, через которые не было необходимости проходить. В этом возрасте ты знаешь, что можешь предложить команде. Если общаться с игроком, то он поймет вас".Напомним, что именно в "Интере" Фигу и завершил свою профессиональную карьеру футболиста. За время выступлений в составе "нерадзурри" он принял участие в 105 играх, став автором девяти голов. Манчини проработал в "Интере" до 2008 года. В 2017-2018 годах он был наставником петербургского "Зенита".