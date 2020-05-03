Белоруссия не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию коронавируса, заявил президент Александр Лукашенко на совещании с членами правительства республики 3 мая. На нем обсуждались подготовка мероприятий ко Дню Победы и эпидемиологическая ситуация в стране.

Белоруссия не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию коронавируса, заявил президент Александр Лукашенко, добавив, что это событие ждут тысячи людей, которые такой шаг не поймут. "Подумайте, что скажут люди. Скажут, что испугались", — приводит его слова госагентство БелТА.При этом белорусский лидер предупредил организаторов парада, что "никого тащить на это мероприятие не надо": желающих, среди которых некоторые российские депутаты и сенаторы, достаточно.Президент заявил также, что Белоруссия будет реагировать на учения НАТО у своих границ более сдержанно после того, как Североатлантический альянс объявил об отказе от масштабных мероприятий из-за пандемии коронавируса.Что касается распространения новой инфекции в стране, то, по словам Лукашенко, ситуация контролируется и развивается по прогнозу: заболеваемость сдерживается, средств защиты и лекарств достаточно, вопросы безопасности решены. Политик добавил, что белорусские врачи уже получили необходимый опыт лечения заразившихся.Глава государства похвалил своих соотечественников, переставших носить защитные маски "где попало" (вне общественных мест), и констатировал, что аппараты ИВЛ в стране загружены всего на 10 процентов, а общая смертность с начала года снизилась на 1,5 процента. "У нас динамика вниз уже несколько лет", — отметил Лукашенко.Он обратил внимание, что, по состоянию на 2 мая, в Белоруссии зафиксировано 97 смертей пациентов с диагностированным COVID-19. При этом с начала года от болезней системы кровообращения в стране умерли почти 25 тысяч человек, от онкологии — примерно 6,4 тысячи. Лукашенко привел еще ряд цифр: от отравления алкоголем умерли 482 человека, самоубийств — 470, на пожарах погибли 218 человек, в дорожных авариях — 163 человека, 89 человек утонули. "Почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19", — отметил президент.Тем временем в Тбилиси в связи с пандемией решили отменить мероприятия для ветеранов, посвященные 75-летию победы над фашизмом.В России мероприятия ко Дню Победы были перенесены на неопределенный срок. Ожидается, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам.