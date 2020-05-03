Полузащитник Адриен Рабьо может продолжить карьеру в МАнчестер Юнайтед. В настоящее время 25-летний футболист является игроком Ювентуса.

Полузащитник Адриен Рабьо может продолжить карьеру в "МАнчестер Юнайтед". В настоящее время 25-летний футболист является игроком "Ювентуса".Рабьо прошлым летом перешел из "Пари Сен-Жермен" в "Ювентус" и заключил контракт до 2023 года. Однако заиграть в новом клубе у француза пока не получается. Рабьо сыграл 17 матчей в текущем сезоне и недоволен своим положением в клубе.При этом интерес к игроку средней линии проявляет "Манчестер Юнайтед". Не исключено, что Адриен может войти в сделку по переходу другого француза Поля Погба в "Ювентус".