Жизнь после снятия ограничительных мер по-прежнему будет прекрасна, если мы будем думать головой и беречь друг друга, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Жизнь после снятия ограничительных мер "по-прежнему будет прекрасна, если мы будем думать головой и беречь друг друга", заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Ходить без защиты в публичных местах без маски будет в дальнейшем просто дико и нелепо", — считает он.Воробьев также привел в пример Азию, где маски "это уже элемент одежды, гардероба".