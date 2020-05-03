В регионах страны продолжается масштабная дезинфекция. Специалисты МЧС в первую очередь проводят санобработку общественных пространств.

В регионах страны продолжается масштабная дезинфекция. Специалисты МЧС в первую очередь проводят санобработку общественных пространств.Это железнодорожные вокзалы, автостанции, остановки общественного транспорта, школы, больницы. Дезинфицируют помещения в административных зданиях.За последний месяц обработаны тысячи объектов. И все это для того, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса, сообщает телеканал "Россия 24".