Евгения Медведева и Алина Загитова могут вернуться в состав сборной России по фигурному катанию в следующем сезоне. Об этом сообщил почетный Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев.

Евгения Медведева и Алина Загитова могут вернуться в состав сборной России по фигурному катанию в следующем сезоне. Об этом сообщил почетный Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев.Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустила большинство крупных соревнований сборной прошлого сезона, а олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила спортивную карьеру. Однако обе спортсменки могут вернуться в состав команды.Как сообщил РИА Новости Валентин Писеев, "состав сборной России, который уже сформирован, но еще должен быть рассмотрен членами исполкома. В него вошли, как Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, так юные девушки, прекрасно проявившие себя в прошлом сезон".