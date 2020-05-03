Масштаб нарушений прав российских журналистов за рубежом носит беспрецедентный характер, заявил МИД РФ. 3мая отмечается Всемирный день свободы печати.

Масштаб нарушений прав российских журналистов за рубежом носит беспрецедентный характер, заявил МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что ситуация со свободой слова и СМИ в мире ухудшается. В частности, журналисты из РФ сталкивается с дискриминацией на Украине и в странах Балтии, Великобритании, Франции Германии США. Они также получают большое количество и голословных обвинений.Между тем в условиях пандемии коронавируса журналистская деятельность приобретает особое значение, зачастую жизни людей зависят от своевременного и точного их информирования."Важно гарантировать журналистам свободный доступ к информации и ее свободное распространение. При этом средства массовой информации должны соблюдать принцип ответственной журналистики, публикуя лишь проверенный и объективный контент", — говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.На Смоленской площади заверили, что тщательно отслеживают все случаи дискриминации российских журналистов, оперативно на них реагируют, обращая на них внимание международных организаций, в том числе ОБСЕ и ЮНЕСКО.3 мая отмечается Всемирный день свободы печати.