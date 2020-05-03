Пожалуйста, оставайтесь дома или на даче. Сведите к минимуму контакты с окружающими. Переносчиками вируса могут быть с виду совершенно безопасные люди, без симптомов.

Пожалуйста, оставайтесь дома или на даче. Сведите к минимуму контакты с окружающими. Переносчиками вируса могут быть с виду совершенно безопасные люди, без симптомов. Естественно, совершенно особая история — московское метро. Да, пассажиропоток упал там в пять раз, но все равно там как нигде возможны пересечения.Чтобы минимизировать распространение инфекции, составы тщательно моют, дважды в день — утром и вечером — при помощи специальных растворов. Основное внимание — окнам, поручням и сидениям.Горячий пар из генератора — с антимикробными и антивирусными добавками. Тонны обеззараживающего состава. Обработка всех зон, где проходят пассажиры: вестибюли, платформы, полы, турникеты.Сергей Собянин спускается в метро, чтобы лично увидеть, как проходит дезинфекция. Ежедневно на уборку подземки выходят более двух тысяч человек. Все поверхности уже после обработки тепловой пушкой протирают вручную. В депо составы дополнительно дезинфицируют с помощью ультрафиолетовых ламп."Пассажирам лучше всего находиться в перчатках, чтобы не было соприкосновения с поверхностью. Поэтому рекомендуйте пассажирам максимально обезопасить себя. Проводите разъяснительную работу. Постоянно!" – заявил мэр Москвы.Дезинфекция подвижных составов — и на Центральных диаметрах. Кадры из подмосковного Нахабино — здесь ежедневно несколько раз в сутки обрабатывают антисептиком полторы сотни вагонов.В вагонах метро действуют климатические установки со встроенными системами кварцевания и очистки воздуха. Таким образом обеззараживание происходит постоянно — в процессе движения поезда. На станциях установлены сотни автоматических санитайзеров для обработки рук.Обеззараживают в Москве буквально каждый квадратный метр: входы в метро, автобусные остановки, пересадочные узлы и парковки. В жилых подъездах протирают все: перила, поручни, почтовые ящики и подоконники. В обработке дорог и общественных пространств задействованы 70 тысяч человек и около пяти тысячи единиц спецтехники.По выявляемости коронавируса Москва вышла в мировые лидеры. В последние дни диагностика COVID-19 в столице увеличилась в разы. К тестированию подключились частные лаборатории. Каждый день анализы на наличие сдают больше сорока тысяч человек. Всего проведены около миллиона тестов."По результатам скрининговых исследований различных групп населения реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", — отметил Сергей Собянин."Выявляемость — в первую очередь, носителей, бессимптомных носителей — резко возросла. Для чего это нужно? Это чрезвычайно важно в эпидемиологическом плане, в той политике, которая призывает руководителей нашего государства и руководителей Москвы в плане сдерживания эпидемии, обусловленной COVID-19. Основные распространители — это, конечно, носители. Инфицированность растет, а не заболеваемость", — отметил Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.Такие меры позволяют выявлять бессимптомных носителей COVID-19 и изолировать их. Общее количество таких пациентов в Москве — около половины всех зараженных.