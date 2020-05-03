Злоумышленник вытащил из сумки денежные средства в размере 46 тысяч рублей и положил в карман...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали мужчину по подозрению в краже у пожилой женщины.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже из квартиры денежных средств обратилась 89-летняя пенсионерка.В ходе расследования было установлено, что к потерпевшей на улице подошел неизвестный и предложил купить массажер для тела. Женщина согласилась на покупку, но нужной суммы у нее с собой не оказалось, и они вместе поднялись в квартиру. Там хозяйка достала из шкафа сумку со сбережениями, взяла нужную сумму и передала ее продавцу, а оставшееся положила обратно. Видя это, мужчина попросил налить ему воды, и женщина вышла из комнаты на кухню. В это время злоумышленник вытащил из сумки остальные денежные средства в размере 46 тысяч рублей и положил в карман.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный приезжий. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73