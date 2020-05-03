Национальные проекты с повестки дня снимать не будут, речи об этом не идет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Национальные проекты с повестки дня снимать не будут, речи об этом не идет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами", — подчеркнул он."Нельзя исключать, что будут вноситься какие-то корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом", — добавил Песков.