Из-за ситуации с пандемией коронавируса россиянам пришлось провести майские праздники дома. Многие хотят знать, когда снимут карантин.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса россиянам пришлось провести майские праздники дома. Многие хотят знать, когда снимут карантин.Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала важное заявление о ситуации с пандемией коронавируса в России. По словам эксперта, вариант ослаблений действующих ограничений после 12 мая не исключен, но с уверенностью говорить о подобных мерах пока рано.Для начала нужно провести оценку эпидемической ситуации, сообщила Попова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". При этом возможен и противоположный исход. Специалист подчеркнула, что если граждане в текущий период начнут нарушать режим самоизоляции, то ограничительный меры необходимо будет усиливать. Глава Роспотребнадзора не исключает, что режим самоизоляции может продолжиться вплоть до июня.Попова добавила, что в сложившихся тяжелых условиях крайне важно, чтобы россияне проявили сознательность и провели майские праздники дома. Шашлыки, отдых на свежем воздухе, прогулки по паркам подождут до лучших времен.Стоит отметить, что, несмотря на оптимистичные прогнозы, ситуация с коронавирусом в России выглядит пугающе. За минувшие сутки было зарегистрировано более десяти тысяч новых случаев заражения COVID-19.